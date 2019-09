Tödlicher Giftstoff aus Kölner Apotheke : Glukosepulver war durch Narkosemittel vergiftet

Köln Der Diabetes-Test aus einer Kölner Apotheke war durch ein Narkosemittel vergiftet. Eine 28-Jährige und ihr Baby waren daran gestorben. Rechtsmediziner haben nun auch das Kind obduziert, um die Todesursache zu klären.

Nachdem eine 28-Jährige und ihr Kind durch ein vergiftetes Glukose-Präparat aus einer Kölner Apotheke ums Leben gekommen sind, steht nun auch die Todesursache des Babys fest: Es starb wie die Mutter an multiplem Organversagen, wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagt. Ärzte hatten den Säugling allerdings am vergangenen Donnerstag schon in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht – seine Überlebenschancen waren auch deshalb ohnehin kritisch.