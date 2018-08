Köln: Zwischenfall in Chemiebetrieb - Austritt von Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid

Zwischenfall in Chemiebetrieb : In Köln stank es nach faulen Eiern

Köln Ein beißender Geruch lag am Donnerstagabend über dem Kölner Norden. Wie sich herausstellte, waren Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid in der Luft die Ursache dafür. Die Gase waren bei einem Zwischenfall in einem Chemiebetrieb ausgetreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor allem Bewohner der Kölner Stadtteile Niehl, aber auch im rechtsrheinischen Mülheim und in Kalk kam es nach Angaben der Feuerwehr zu Geruchsbelästigungen. Einige klagten über Übelkeit, weil es nach faulen Eiern roch. Die Kölner Feuerwehr rückte aus und führte Messungen in der Luft durch. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.

Grund für den Gestank war ein Zwischenfall in einem Niehler Werk des Chemieunternehmens Akzo Nobel. Dort gab es einen Riss in einem Rohr, wodurch Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid ausströmen konnten.

(hsr)