Zwei Tote : Warnung vor tödlichem Medikament aus Kölner Apotheke

Köln In Köln sind zwei Menschen nach der Einnahme eines Glukosegemischs gestorben. Der gefährliche Stoff stammt aus einer Apotheke in Longerich. Polizei und Stadt warnen die Bevölkerung vor der Einnahme des Präparats.

Die Stadt Köln und die Kölner Polizei warnen die Bevölkerung vor der Einnahme eines Glukosegemischs. Dieses sei lebensbedrohlich, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Montagabend erklärten.

Nach Angaben von Stadt und Polizei sind in der vergangenen Woche eine 28 Jahre alte Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind an den Folgen der Einnahme gestorben. Dieser und ein weiterer Fall seien der Polizei am 19. September von einem Arzt gemeldet worden.