Handgemenge in Köln : Zwei Schwerverletzte nach Schuss aus Gaspistole

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Weil er an eine Musikbox wollte, soll ein 21-Jähriger in Köln zwei Frauen in einem park mit einer Gaspistole bedroht haben. Als ein weiterer Mann dazwischen ging, löste sich ein Schuss.

Ein 21-Jähriger soll in der Nacht zu Montag in Köln zwei Frauen mit einer Gaspistole bedroht haben - er selbst und ein Mann, der sich einmischte, wurden schwer verletzt. Der 21-Jährige soll in einem Park eine Gleichaltrige und eine ein Jahr ältere Frau mit der Gaspistole bedroht haben, um an eine Musikbox zu gelangen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 25-Jährige habe sich daraufhin eingemischt, es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der sich ein Schuss löste, der den 25-Jährigen schwer an der Hand verletzte. Der 21-Jährige sei schwer am Kopf verletzt worden – wie dies geschah, blieb zunächst unklar. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

(chal/dpa)