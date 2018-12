Polizei sucht Zeugen: Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof

Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof

Der Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: Shutterstock.com/ Yulia Reznikov

Köln Bei einer Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof wurden am Samstagabend zwei Männer schwer verletzt. Einer erlitt Schnittverletzungen, der andere Schläge gegen den Kopf. Die Polizei sucht Zeugen, die die vorausgegangene Schlägerei beobachtet haben.

Gegen 23.15 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei einer größeren Männergruppe am Kölner Hauptbahnhof bei der Polizei. Laut Polizei seien einige dabei gewesen, Absperrpfosten aus dem Boden zu reißen. Außerdem seien auch Flaschen und Steine geflogen.

Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei verletzte 29-jährige Männer afghanischer Herkunft. Einer von ihnen hatte eine Stichverletzung am Bein sowie eine Schnittverletzung an einer Hand. Der andere hatte eine Platzwunde am Kopf.