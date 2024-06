In Kiste gezwängt Zwei Männer wegen Entführung von Kölner Psychotherapeutin vor Gericht

Wegen erpresserischen Menschenraubs, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung stehen zwei Männer ab Mittwoch (12. Juni 2024, 9.30 Uhr) vor dem Kölner Landgericht. Sie sollen im vergangenen Oktober eine Psychotherapeutin in ihrer Praxis in der Domstadt überwältigt, sediert und anschließend in eine Kiste gezwängt haben. Danach brachten sie die eingesperrte Frau in ihre Wohnung und hielten sie dort bis zum nächsten Tag fest, wie die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft. Die beiden Männer wollten so einen Millionenbetrag von der Frau erpressen.