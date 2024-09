Auseinandersetzung zwischen Drogenbanden Vater und Sohn in Köln festgenommen – Verbindung zu Gewalttat in Rodenkirchen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen im Bereich der organisierten Drogenkriminalität hat die Polizei am Morgen zwei Wohnungen in Köln und eine Lagerhalle in Hürth durchsucht. Dabei seien auch Spezialkräfte eingesetzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zwei Beschuldigte – Vater und Sohn im Alter von 55 und 24 Jahren – wurden wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen.