Vorfall in Köln : Zwei Männer bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Vorfall in Köln

Köln Eine Mordkommission hat Ermittlungen in Köln aufgenommen. Dort sind am Donnerstagabend zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen sind am Donnerstagabend in Köln zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren würden im Krankenhaus behandelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen.