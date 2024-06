Unfall in Köln Zusammenstoß zwischen Bahn und Fußgänger – Mann schwer verletzt

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des 50-jährigen Bahnfahrers ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock. Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.