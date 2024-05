Evakuierung aufgehoben Weltkriegsbombe in Köln-Zündorf entschärft

Update | Köln · In Köln-Zündorf ist am Dienstag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Abend wurde der Sprengkörper ohne Probleme entschärft.

14.05.2024 , 21:37 Uhr

Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung Infos Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Der Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten am Dienstagmittag entdeckt worden, teilte die Stadt Köln mit. Es wurde ein Evakuierungsradius von rund 300 Metern festgelegt. Rund 2600 Anwohnende mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Evakuierung hatte am Nachmittag begonnen. Die Freigabe für die Entschärfung wurde um 20.28 Uhr erteilt, der Vollzug wurde um 21.31 vonseiten der Stadt gemeldet. Nach der erfolgreichen Entschärfung wurden die Sperrungen nach und nach aufgehoben, die Anwohnenden konnten in Ihre Häuser zurückkehren. Einen Tag zuvor wurde bereits am späten Montagabend (13. Mai) eine Weltkriegsbombe am Autobahnkreuz Heumar bei Köln entschärft. Der Blindgänger wurde bei Baggerarbeiten am Montagnachmittag entdeckt worden. Das gesamte Autobahnkreuz musste für den Verkehr weiträumig gesperrt werden. Hier geht es zur Infostrecke: So funktioniert eine Bombenentschärfung

(felt/dw)