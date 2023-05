Seltene Art Kölner Zoo hilft bei Auswilderung von Philippinenkrokodilen

Sie gelten als höchst bedroht und gehören zu den seltensten ihrer Art: Nur noch rund 100 Philippinenkrokodile vermuten Experten in freier Wildbahn – doch die bekommen jetzt Kölner Zuwachs. Zum zweiten Mal nach 2020 sei Philippinenkrokodil-Nachwuchs in die südostasiatische Heimat zurückgeführt worden, um dort ausgewildert zu werden, teilte der Kölner Zoo am Dienstag mit. Die natürliche Population der stark bedrohten Panzerechsen solle durch drei Jungtiere, die in Köln geboren und aufgewachsen sind, gestärkt werden.