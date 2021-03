Verdacht der Schwarzarbeit : Zoll in Köln findet zahlreiche Mängel bei Amazon-Paketzusteller

Köln Defekte Lieferwagen, unterbezahlte Fahrer und faule Ausreden - bei den Paketzustellern der großen Online-Anbieter liegt vieles im Argen. Zoll und Polizei kontrollieren und zeigen Verstöße an - die Situation ändert das aber offensichtlich kaum.

Bei Kontrollen von Paketzustellern des Online-Händlers Amazon in Köln haben Zoll und Polizei am Mittwochmorgen zahlreiche Mängel entdeckt. Gut 50 Fahrer seien auf und vor dem Amazon-Werksgelände befragt worden. In 24 Fällen seien Hinweise auf Verstöße wie Unterschreiten des Mindestlohns oder Arbeit ohne Sozialversicherung aufgefallen, sagte ein Zollsprecher am Mittwoch. Außerdem hätten mehrere Lieferwagen teils erhebliche Mängel aufgewiesen - von völlig abgefahrenen Reifen über einen abgerissenen Querlenker bis zu einem Riss in der Frontscheibe.