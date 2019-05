Kölner Junge rechnet mit den Dieben seines Fahrrades ab : „Stellt euch vor, wie ihr euch fühlen würdet“

Köln Sein Rad ist eines von über 100, die ein paar Jugendliche gestohlen haben sollen. Als der zehn Jahre alte Pierre aus Köln seines von der Polizei wieder bekommt, findet er ganz klare Worte für die Diebe.

„Die beste Nachricht, die ich je bekommen habe.“ So umschreibt der zehn Jahre alte Pierre aus Köln den Moment, in dem er erfuhr, dass die Polizei sein gestohlenes Fahrrad wiederbeschafft hatte. „Ich bin ausgeflippt“, erzählte der Viertklässler am Freitag vor der Polizeiwache Köln-Ehrenfeld.