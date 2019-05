Versuchter Raub : Zehn Männer überfallen Schüler in Köln

Zehn Männer überfallen Schüler in Köln

Köln Ein 15 Jahre alter Schüler ist in Köln von etwa zehn Männern überfallen worden, die ihm das Mobiltelefon abnehmen wollten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie der 15-Jährige den Beamten sagte, war er am Freitag um kurz vor 23 Uhr in der Nähe des Skateparks im Rheinauhafen unterwegs. Dort wurde er von mehreren Männern angesprochen. Als er nicht darauf reagierte, soll einer der Beteiligten ihn von hinten zu Boden gerissen haben.

Die zehn bis zwölf Angreifer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und fast alle komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Einige von ihnen hatten schwarze Handschuhe an. Ein Tatbeteiligter trug einen weißen Pullover und darüber eine schwarze Weste.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.