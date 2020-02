Landesamt bestätigt : Wolf bei A3 in Köln gesichtet

Köln Seit der Eröffnung 2013 wird die Grünbrücke über die A3 bei Köln mit einer Wildkamera überwacht. Nun hat das LANUV bestätigt, dort einen männlichen Wolf gesichtet zu haben.

Am 27. Juli 2019 um 11.51 Uhr hat das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucher (LANUV) eine Bewegung aufgezeichnet, die es so vorher noch nicht gab: Ein Wolfrüde überquerte eine Grünbrücke an der A3 bei Köln. Das Tier kam aus Richtung Königsforst und lief in hohem Tempo über die Grünbrücke in die Wahner Heide. Dabei wurde er von einer Wildkamera erfasst. Weitere Nachweise aus dem Bereich Wahner Heide oder Königsforst liegen dem LANUV, laut einer Mitteilung nicht vor. Die Identität und der aktuelle Aufenthaltsort des Wolfes sind nicht bekannt. Es handelt sich um den ersten Wolf, der in NRW auf einer Grünbrücke nachgewiesen wurde.