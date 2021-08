Kölner Erzbischof : Woelki mahnt nach Flutkatastrophe zu mehr Schöpfungsverantwortung

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist am Morgen auf dem Weg zu einem Festgottesdienst im Dom von Worms. (Archivfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Köln Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki lobt die große Hilfsbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig mahnt er zu mehr Klima- und Umweltschutz.

Die Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit mehr als 170 Toten ist nach Ansicht des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki „eine Mahnung, eine Lehre“ zu mehr Klima- und Umweltschutz. Es sei Zeit, den Umgang der Menschen mit der Schöpfung noch stärker zu überdenken, sagte Kardinal Woelki am Sonntag in seinem wöchentlichen „Wort des Bischofs“ im Kölner Bistumssender domradio.de.