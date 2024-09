Hintergründe unklar Wieder Explosion in Kölner Innenstadt

Erst am Montag hatte eine Explosion ein Gebäude in der Kölner Innenstadt beschädigt. Es sei von Vorsatz auszugehen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Kameras hätten den Mann bei der Tatausführung gefilmt, teilten die Beamten mit. Auch sei zu sehen, wie er sich dem Tatort nähere und von dort flüchte. Eine Person sei durch die Explosion leicht verletzt worden. Der Bereich, in dem die Explosion stattfand, wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Am Morgen wurde der Hohenzollernring, eine wichtige Verkehrsader, wieder freigegeben.