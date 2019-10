Großeinsatz der Polizei : Wieder Demos in Köln gegen türkische Syrien-Invasion

Wieder Demos in Köln gegen türkische Syrien-Invasion

Köln Am kommenden Samstag steht die Polizei Köln erneut vor einer großen Herausforderung. Die „Interventionistische Linke Köln“ und das „Antifaschistische Aktionsbündnis Köln gegen Rechts“ haben Versammlungen gegen die türkische Invasion in Syrien angemeldet.

Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob mahnt zu Besonnenheit und fordert dazu auf, trotz hoher Emotionalität vieler unmittelbar Betroffener friedlich zu bleiben: „Wir haben großes Verständnis dafür, dass die Menschen aus Sorge um Verwandte und Freunde in dem umkämpften Grenzgebiet auch in Köln demonstrieren. Gerade weil das Thema viele in Deutschland lebende Kurden und Türken betrifft, fordere ich Demonstrationsteilnehmer wie Außenstehende mit aller Deutlichkeit auf, Provokationen zu unterlassen.“