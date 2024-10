Sorge um Sicherheit von Prostituierten Wie eine Beratungsstelle in Köln Sexarbeitenden hilft

Früher habe die Prostitution in Köln viel am Bahnhof stattgefunden, später in anderen Stadtteilen, sagt Anne Rossenbach vom SkF. „Die Frauen fühlten sich beobachtet und gehetzt.“ In Zusammenarbeit mit der Stadt sei deshalb das Konzept eines betreuten Straßenstrichs entstanden. Dort würden die häufig suchtkranken Prostituierten in bereitgestellten Boxen ihre Dienstleistung erbringen. Das sichtgeschützte Gelände dürfen nur sie selbst betreten sowie Freier, Sozialarbeiter, Ordnungsamt und Polizei.