WG-Mitbewohnerin zu Tode gequält Lebenslange Haft für drei Angeklagte in Köln

Die Staatsanwaltschaft warf den zwei Männern und zwei Frauen im Alter von 28 bis 35 Jahren vor, ihre WG-Mitbewohnerin im Jahr 2020 über Wochen körperlich so massiv gequält zu haben, dass die Frau am Ende im Krankenhaus starb. Das Opfer soll viele Jahre mit einem der Männer aus der WG liiert gewesen sein, sich aber Ende April 2020 von ihm getrennt haben. In der Folgezeit soll ihr früherer Partner wiederholt auf sie eingeschlagen und eingetreten haben.