Novum in der Geschichte der Stadt: Weniger als die Hälfte der Kölner Bevölkerung sind Christen

Novum in der Geschichte der Stadt

Köln Der Anteil der katholischen und evangelischen Christen an der Kölner Bevölkerung liegt erstmals unter 50 Prozent. Beide Konfessionen kommen einem Bericht zufolge 2017 zusammen auf 49,3 Prozent.

Das berichtet die "Kölnische Rundschau". 2010 hatten demnach Christen noch 55,4 Prozent der Bevölkerung in der Domstadt ausgemacht. Bundesweit liegt der Anteil der Christen bei etwa 57 Prozent.

Die Arbeiten am Statistischen Jahrbuch für das vergangene Jahr seien noch nicht abgeschlossen, so die Zeitung weiter. Zum 31. Dezember 2017 seien jedoch 371.932 römisch-katholische Kölner gezählt worden; das entspricht 34,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mitglied der evangelischen Kirche waren demnach 162.636 Kölner (15 Prozent). 1,5 Prozent gehörten anderen Religionsgruppen an, 49,2 Prozent machten keine Angaben oder erklärten, keiner Glaubensgemeinschaft anzugehören.