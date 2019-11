Evakuierung in Buchheim : Weltkriegsbombe muss in Köln entschärft werden

Köln Bei Bauarbeiten ist in Köln ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fliegerbombe wird noch am Abend entschärft. Wie viele Menschen ihre Wohnungen in Buchheim verlassen müssen, ist noch unklar.

Bei dem Blindgänger handelt sich nach Angaben eines Stadtsprechers um eine amerikanische 2,5-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder.

Die Fliegerbombe muss noch am Donnerstag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich in Köln-Buchheim abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich wird noch bestimmt. Wie viele Personen von Evakuierungen betroffen sein werden und wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

