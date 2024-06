1200 Menschen evakuiert Weltkriegsbombe in Köln-Westhoven ist entschärft

Update | Köln · Eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe wurde in Köln-Westhoven am Dienstagmittag gefunden. Am selben Tag musste sie noch entschärft werden 1.200 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

04.06.2024 , 19:23 Uhr

Ein Blindgänger. (Archivbild) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Dienstagmittag (4. Juni 2024) im Bereich Ingeborgstraße in Köln-Westhoven ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Sie wiegt 125 Kilo. Die Fliegerbombe ist noch am Abend entschärft worden. Die Freigabe zur Entschärfung wurde um 18.27 Uhr erteilt, teilte die Stadt Köln mit. Rund 45 Minuten später kam über die WarnApp Nina dann die Entwarnung durch dei Feuerwehr: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Dieser Bereich wird gesperrt. Foto: Stadt Köln In einem Radius von 300 Meter um den Fund herum mussten die Menschen ihr Haus und ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren etwa 1.200 Menschen. Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung Infos Foto: dpa/Ralf Hirschberger Von den Sperrungen waren keine Hauptstraßen, Stadtbahn- oder Zugstrecken betroffen. Der gesamte Bereich sollte jedoch großräumig umfahren werden, rät die Stadt. Betroffen sei auch der Flugverkehr. Der Luftraum wurde kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt. Eine Anlaufstelle wurde in der Gereon-Kaserne (ehemals Mudrakaserne), Kölner Straße 262, Köln-Westhoven, eingerichtet. Etwa 40 Menschen nahmen das Angebot wahr.

(ldi)