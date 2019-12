Krankenhaus muss evakuiert werden : Weltkriegsbombe in Porz gefunden

Köln In der Nähe eines Krankenhauses ist in Köln ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er wird am Mittwoch entschärft. Das Krankenhaus Porz muss vorher evakuiert werden.

Bei Sondierungsarbeiten hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Köln-Porz in der Nähe des Krankenhauses Porz einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie die Stadt Köln mitteilte. Die Bombe soll am Mittwoch, 18. Dezember 2019, entschärft werden.

Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Dazu muss das Krankenhaus Porz komplett evakuiert werden. Aktuell befinden sich rund 330 Patienten im Krankenhaus. Die Klinikleitung sowie Feuerwehr und Ordnungsamt bereiten die Evakuierung gemeinsam vor. Die Evakuierung wird am Mittwoch voraussichtlich bis 13 Uhr abgeschlossen sein.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Ordnungsdienst auch eine Seniorenresidenz evakuieren, außerdem müssen etwa 3.200 Anwohner ihre Wohnungen verlassen.

(hsr)