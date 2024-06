Fünf-Zentner-Blindgänger Weltkriegsbombe in Köln-Longerich erfolgreich entschärft

Bei Sondierungsarbeiten im Kölner Stadtteil Longerich wurde am Donnerstag (27. Juni 2024) eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der britische Fünf-Zentner-Blindgänger musste noch am Donnerstag entschärft werden, teilte die Stadt am Mittag mit. Um kurz nach 17 Uhr kam die Entwarnung: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Straßensperren wurden aufgehoben. Anwohnende und Gewerbetreibende konnten wieder in ihre Wohnungen beziehungsweise in ihre Betriebe zurückkehren.