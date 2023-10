5400 Menschen betroffen Weltkriegsbombe in Kölner Innenstadt entschärft

In der Kölner Innenstadt ist am späten Donnerstagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft, der Blindgänger wurde anschließend abtransportiert, wie die Stadt Köln am Donnerstagabend erklärte. Das Ordnungsamt war mit 142 Kräften im Einsatz, außerdem waren zehn Feuerwehrleute sowie zwölf Polizisten vor Ort. Hilfsorganisationen unterstützten die Evakuierung mit rund 40 Personen.