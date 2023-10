Bisher keine Bewerbungen Am Friesenplatz in Köln soll ein Weihnachtsmarkt starten – doch der Betreiber fehlt

In Köln soll ein weiterer Weihnachtsmarkt an den Start gehen. Bisher tummeln sich die Weihnachtsfans beim Nikolausdorf, Heinzelmarkt, Markt der Engel und dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Am Friesenplatz sollen auf etwa 1700 Quadratmetern auch Glühwein und heiße Waffeln angeboten werden. Dafür suchte die Stadt Köln im Juni bereits per Ausschreibung einen Betreiber. Doch die Frist für 2023 war anscheinend zu kurz, es fand sich niemand. Nun wird für 2024 bis 2028 gesucht. In einer Beschlussvorlage fordert die Politik die Verwaltung dazu auf.