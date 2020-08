Infektionsrisiko zu hoch : Weihnachtsmarkt am Kölner Dom offenbar abgesagt

Köln Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird wegen der Coronavirus-Pandemie offenbar abgesagt. Auch andere Märkte stehen auf der Kippe. Am Freitag wollen Stadt und Betreiber über das weitere Vorgehen sprechen.

Der berühmte Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt. Das berichtet der „Express“ und beruft sich auf ein Schreiben des Veranstalters „Kölner Weihnachtsgesellschaft“. „Wie von vielen von ihnen wahrscheinlich schon erwartet, wird es in diesem Jahr coronabedingt keinen Weihnachtsmarkt am Dom geben“, heißt es in dem Schreiben an Aussteller und Standbesitzer.