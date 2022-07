Nach Beurlaubung wegen Missbrauchsgutachten : Kölner Weihbischof Schwaderlapp nimmt Dienst wieder auf

Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp nimmt am 14. August seinen Dienst im Erzbistum Köln wieder auf (Archivbild). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Köln Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp nimmt am 14. August seinen Dienst im Erzbistum Köln wieder auf. Nach seinem rund zehnmonatigen Einsatz als Seelsorger in Kenia freue er sich auf die Rückkehr nach Köln.

Das erklärte Schwaderlapp am Donnerstag in Köln . Es sei ihm wichtig, „mit den Gläubigen neu ins Gespräch zu kommen. Ich erhoffe mir einen bereichernden Austausch.“

Der Weihbischof war durch ein im März 2021 veröffentlichtes Gutachten zum Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln belastet worden. Erzbischof Rainer Maria Woelki beurlaubte ihn zunächst. Schwaderlapps Rücktrittsangebot lehnte der Papst im September ab. Daraufhin kündigte der Weihbischof an, er wolle für mehrere Monate als „einfacher Priester“ in der Erzdiözese Mombasa arbeiten, bevor er sein Amt in Köln wieder antrete. Ihm sei klar geworden, „ein einfaches 'weiter wie bisher' kann es nicht geben“.