Wegen Wartungsarbeiten der Deutschen Bahn : Vier Wochen lang Sperrungen im Regionalverkehr in Köln

Köln Bahnfahrer in Köln sollten sich ab Sonntag für einige Wochen auf viele Einschränkungen gefasst machen. Aufgrund von Wartungsarbeiten kommt es vor allem nachts zu Fahrplanänderungen vieler Linien.

Bahnfahrer in Köln müssen sich von Sonntag an auf nächtliche Sperrungen und Fahrplanänderungen im Regionalverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn will etwa vier Wochen lang (bis zum 14. August) Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk durchführen, wie das Unternehmen mitteilte. Es komme daher in den Abend- und Nachtstunden zu „Streckensperrungen und Fahrplanänderungen zwischen Köln Hansaring und Frankfurter Straße sowie zwischen Bergisch Gladbach und Dormagen“. Auch der Abschnitt zwischen Köln Hbf und Köln Hansaring werde gesperrt.