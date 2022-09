In Fernsehen und Radio : Warnstreik beim WDR führt zu Programmausfällen

Köln Der Streik betrifft Fernsehen und Hörfunk. Auch beim Südwestrundfunk (SWR) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) gab es Warnstreiks.

Ein Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen hat beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) zu Programmausfällen geführt. Im WDR-Fernsehen entfielen beziehungsweise entfallen am Dienstag die Sendungen „Hier und Heute“ und „Servicezeit“, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Nachmittag in Köln mitteilte. Es wurden Alternativprogramme eingeplant.