Gastro, Schulen, Sport : Welche Corona-Regeln gelten in Köln?

Köln Die Stadt Köln pendelt um die für Lockerungen relevante Inzidenz von 100. Aktuell liegt die Millionenstadt knapp darunter, aber noch keine vollen fünf Werktage in Folge. Diese Regeln gelten derzeit.

Das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt in der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung vom 15. Mai Lockerungen in diversen Bereichen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Dann könnten zum Beispiel Einzelhändler Kunden wieder ohne Termin empfangen, Hotels dürften ihre Zimmer wieder zu 60 Prozent belegen und sogar Konzerte wären in begrenztem Rahmen möglich.