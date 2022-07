Warnstreik beim WDR in Köln : Das Erste zeigt „Live nach Neun“-Konserve

Köln Die Vormittagssendung „Live nach Neun“ im Ersten wurde am Freitag - entgegen des Namens - nicht live gesendet. Grund ist ein Warnstreik der Beschäftigten beim WDR in Köln, wo auch die Sendung produziert wird.

Zuschauer der Vormittagsendung „Live nach Neun“ im Ersten haben am Freitag keine Live-Folge, sondern eine „Best of“-Version gesehen. Grund ist ein Warnstreik von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in den laufenden Tarifverhandlungen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Köln bestätigte. In der Sendung am Freitag wurde auch der Hinweis „Best of“ eingeblendet. Das Format wird in Köln beim WDR produziert.