St. Maria im Kapitol Was es mit den riesigen Walknochen in einer Kölner Kirche auf sich hat

Warum aber wurden die Knochen ausgerechnet in einer Kirche zur Schau gestellt, wo sonst nur Kreuze und religiöse Bilder zu sehen sind? Der Grund dafür dürfte eine der beliebtesten Geschichten aus dem Alten Testament gewesen sein, die Geschichte von Jona. Dieser wird gemeinerweise auf See über Bord geworfen, von einem Wal oder Riesenfisch verschluckt, aber nach dreitägigem Aufenthalt wieder ausgespuckt. Es gab also einen konkreten Anknüpfungspunkt an die Bibel. In neuerer Zeit überstanden die Knochen sogar die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg - vermutlich waren sie rechtzeitig im Keller oder an einem anderen sicheren Ort eingelagert worden.