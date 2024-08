Sabotageverdacht in Köln-Wahn „Abnorme Wasserwerte“ – Militärflugplatz und Kaserne abgesperrt

Update | Köln · Eine Störung an einem Wasserwerk und ein Schaden am Zaun: Ermittler gehen dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr vor. Das Leitungswasser des Bundeswehrstandorts könnte kontaminiert sein. Auch in Geilenkirchen wurde ein Standort abgeriegelt.

14.08.2024 , 15:24 Uhr

9 Bilder Wegen Sabotageverdacht – Militärflugplatz Köln-Wahn gesperrt 9 Bilder Foto: dpa/Roberto Pfeil

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Ermittler gehen auf dem Fliegerhorst Köln-Wahn nach Auffälligkeiten an einem Wasserwerk dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr vor. Dafür sei die Kaserne abgeriegelt worden, berichtete zunächst der „Spiegel“. Nach Hinweisen auf eine Störung sei auch ein Loch in einem Zaun entdeckt worden, hieß es. Im Raum stand damit der zunächst unbestätigte Verdacht, dass die Wasserversorgung sabotiert worden sein könnte. Die Kaserne durfte nach diesen Angaben nicht mehr betreten oder verlassen werden. In der Kaserne sind mehrere Dienststellen untergebracht. Auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr – zuständig für Reisen von Kabinettsmitgliedern und hohen Regierungsbeamten – hat dort ihren Sitz. Das Landeskommando der Bundeswehr verwies zwar zu den Umständen an die Polizei. Ein Sprecher bestätigte jedoch indirekt die Abriegelung. Ein Mitarbeiter des Landeskommandos habe am Morgen einen Lkw in Köln-Wahn abholen wollen, sei aber aus Sicherheitsgründen nicht aufs Gelände gelassen worden. Zur Frage, ob es Hinweise und in der Vergangenheit womöglich ähnliche Vorkommnisse gegeben habe, sagte der Sprecher: „Dass wir aktuell im Fokus von Terrorplänen stehen, dazu ist nichts bei uns eingegangen. Dass wir aber grundsätzlich, vermutlich im Fokus stehen könnten, das ist in der heutigen politischen Welt denkbar.“ Man sei auf nichts Konkretes von dienstlicher Seite hingewiesen worden, dass es eine Gefährdung geben könnte. „Das sehen Sie auch daran, dass die Gefährdungsstufe in den Kasernen weiterhin Alpha ist – das ist der normale Stand seit einigen Jahren.“ Wasserproben werden untersucht Nach Hinweisen auf eine Störung war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Loch in einem Zaun entdeckt worden. Wie ein Sprecher weiter sagte, war das Loch lediglich in dem Zaun gefunden worden, der direkt zum Kasernen-eigenen Wasserwerk führte. Im äußeren Zaun, der den gesamten Stützpunkt umgibt, habe es keine Schäden gegeben. Die Behörden gingen von einem oder mehreren Tätern oder Täterinnen aus. Nun würden Videoaufnahmen ausgewertet. Denn es sei auch eine auffällige Person bemerkt worden. Im Raum stand damit der zunächst unbestätigte Verdacht, dass die Wasserversorgung sabotiert worden sein könnte. Für die Untersuchung wurden auch Wasserproben entnommen. Sollte es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers gekommen sein, sei seiner Ansicht nach für das Umland nichts zu erwarten, sagte der Sprecher. Köln-Wahn verfüge über eine eigene Wasserversorgung mit eigenem Wasserwerk. Berichte, wonach es Krankheitsfälle gegeben habe, könne er nicht bestätigen. Er sprach aber von abnormen Wasserwerten. Der Kommandeur der Bundeswehr in NRW, Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, erklärte am Rande einer Pressekonferenz zum Thema Heimatschutz im Düsseldorfer Landtag, auch er sei von der Nachricht zum Fall Köln überrascht worden. Er wisse bislang lediglich, dass Polizei, Staatsschutz und der Militärische Abschirmdienst ermittelten. Weiterer Vorfall in Geilenkirchen Ein Schild mit der Aufschrift „Flugbereitschaft MBVg Köln“ steht am Militärflughafen Köln-Wahn in Köln (Nordrhein-Westfalen). Foto: dpa/Maja Hitij Laut „Süddeutsche Zeitung“ ist nach dem Bundeswehrstandort Köln-Wahn auch der Nato-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen wegen eines Sabotageverdachts abgeriegelt worden. Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen der Zeitung. Auch hier gehe es um den Verdacht einer Kontamination des Trinkwassers. In Geilenkirchen sind die Awacs-Aufklärungsflugzeuge stationiert. Die Kaserne soll ebenfalls ein eigenes Wasserwerk haben. Auch hier soll ein Verdächtiger oder eine Verdächtige gesehen worden sein. Wer hinter den möglichen Aktionen steckt, war zunächst unklar. Ermittlungen dauerten an. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wegen Sabotageverdacht – Militärflugplatz Köln-Wahn gesperrt

(maxi/felt/dtm/kag/mit dpa/afp)