Köln : Vollsperrung der Inneren Kanalstraße wird aufgehoben

Köln Ab Freitagmorgen läuft’s wieder im Kölner Berufsverkehr: Die Stadt hebt die Sperrung der Inneren Kanalstraße auf. Die Fahrbahn war nach einem Wasserrohrbruch abgesackt, ein riesiges Loch war die Folge.

Die Straße soll am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr wieder befahrbar sein, wie die Stadt Köln mitteilte. Auch die Querverbindung zwischen der Krefelder Straße und der Merheimer Straße ist dann wieder frei.

Am Dienstag hatte sich nach einem Wasserrohrbuch unter der Innere Kanalstraße ein Loch in der Fahrbahn gebildet. Der mobile Entstördienst der Rheinenergie hatte den Bereich daraufhin aus Sicherheitsgründen in Abstimmung mit der Stadt Köln sperren lassen.