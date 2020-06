Polizei beschlagnahmt Autos : Illegales Rennen endet in Köln an Stromkasten

Illegales Rennen endet in Köln an Stromkasten

Köln Mehrere Autofahrer sollen sich in Köln mitten am Tag ein illegales Rennen geliefert haben. Einer verlor die Kontrolle und setzte seinen Wagen vor einen Stromkasten. Die Polizei hat Führerscheine und Autos sichergestellt.

Für einen Hyundai-Fahrer (22) und dessen Beifahrer endete am Mittwoch ein mutmaßlich illegales Autorennen in Köln-Wahn mit einem Unfall. Laut eines Zeugen rasten am Nachmittag ein Audi, ein Range Rover, ein BMW und der Hyundai mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Wahn.