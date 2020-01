Brennpunkt in Köln : Videoüberwachung am Ebertplatz - Polizei zieht positive Bilanz

Videoüberwachung am Ebertplatz - Polizei zieht positive Bilanz

Brennpunkt in Köln

Köln Wie ist die Lage am Kölner Ebertplatz? Seit rund zwei Monaten wird der als Treffpunkt von Drogendealern verrufene Platz mit Kameras überwacht. Hat das etwas gebracht?

Gut zwei Monate nach dem Start der Videoüberwachung am Kölner Ebertplatz zieht die Polizei eine positive Bilanz. So habe sie mit Beginn der Überwachung einen teils deutlichen Rückgang der Drogendelikte festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Für eine abschließende Bewertung sei es aber noch zu früh.

Die Polizei sei immer noch regelmäßig am Ebertplatz unterwegs, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Dabei sei es das Ziel, den Druck auf Drogendealer und deren Kunden zu erhöhen. Dadurch würden Täter allerdings auf andere Orte ausweichen. Diese neuen Örtlichkeiten würden nun aber ebenfalls kontrolliert.