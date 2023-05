Ehemaliger Cold Case Versuchter Raubmord von 1987 vor Gericht – Urteil in Köln erwartet

Vor 36 Jahren soll ein damals 50 Jahre alter Mann nach einer Kneipentour in seiner Wohnung in Köln niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Um den Fall geht es in einem Prozess wegen versuchten Raubmordes am Landgericht Köln. Angeklagt ist ein heute 56 Jahre alter Mann. Am Mittwoch (13.30 Uhr) wird ein Urteil erwartet.