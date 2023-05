Versuchter Raubmord von 1987 Freispruch für einen Täter – Urteil im Kölner „Cold Case“-Prozess

Vor ziemlich genau 36 Jahren, in der Nacht auf den 25. Mai 1987, hatte der Angeklagte bei einer Kneipentour im Kölner Stadtteil Ehrenfeld einen 50-Jährigen kennengelernt, in dessen Wohnung die Tour in den frühen Morgenstunden endete. Dort - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - habe der Angeklagte den Mann aus Habgier niedergeschlagen, um an mehrere hundert Deutsche Mark zu kommen. Bis zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft an dem Vorwurf des versuchten Raubmords festgehalten und auf eine Verurteilung des zum Tatzeitpunkt 20-Jährigen zu fünf Jahren Haft nach Jugendstrafrecht gedrängt.