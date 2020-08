Verstöße gegen Corona-Regeln in Köln : Polizei löst Goa-Party mit 600 Teilnehmern auf

Polizisten stehen vor dem Hauptbahnhof neben dem Kölner Dom (Symbolbild). Foto: dpa/Maja Hitij

Köln Polizei und Ordnungsamt haben am Wochenende in Köln einige Menschenansammlungen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgen wurde eine nicht genehmigte Goa-Party mit 600 Feiernden in einem Park beendet.

Das teilte die Polizei mit. Größere Gruppen hätten sich am Samstagabend zudem an den üblichen Hotspots im Zülpicher Viertel, auf den Ringen und am Rheinboulevard versammelt. Auch eine nicht angemeldete Party am Rheinufer im Stadtteil Niehl wurde gestoppt.

Vermutlich wegen des Unwetters mit starken Regenfällen und kühleren Temperaturen sei am Freitagabend dagegen viel weniger los gewesen als an den vergangenen Wochenenden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagnachmittag. Dennoch habe der Ordnungsdienst in der Nacht auf Samstag eine Party mit rund 100 Feiernden unter der Mülheimer Brücke aufgelöst, teilte die Stadt Köln mit. Zudem hätten Stadt und Polizei eine Gaststätte, eine Shisha-Bar, eine Pizzeria und einen Club wegen „gravierender Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung und gegen die Hygienebestimmungen“ geschlossen, hieß es weiter.

In Düsseldorf habe es am Wochenende im Altstadtbereich keine besonderen Auffälligkeiten gegeben, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zwar seien die üblichen Orte sowohl am Freitag als auch am Samstag gut besucht gewesen - größere Maßnahmen waren demnach aber nicht nötig.

(felt/dpa)