16-Jährige Kölnerin vergewaltigt : Polizei fahndet nach Verdächtigem - der steht auf „Europe’s most wanted“-Liste

Polizei fahndet nach Verdächtigem - der steht auf „Europe’s most wanted“-Liste

Köln Staatsanwaltschaft, Polizei und Bundeskriminalamt suchen nach dem 32 Jahre alten Soheil Omid Kholossian. Er soll eine 16-jährige Kölnerin vergewaltigt haben. Inzwischen wird international durch Europol gefahndet.

Dem gebürtigen Darmstädter wird vorgeworfen, im November 2017 eine damals 16-jährige Kölnerin zweimal sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach sich Kholossian derzeit im Ausland aufhalten könnte. Daher steht der 32-Jährige seit Dienstag auf der Liste "Europe’s most wanted". Auf dieser Fahndungsliste stehen die meistgesuchten Schwerverbrecher und Terroristen von Europol, berichten die Behörden.

In der Europol-Fahndung heißt es, dass Kholossian in den Iran geflohen sei. Dort arbeite er wohl als Tour-Guide, speziell für Gäste aus Europa.in den Iran geflohen sei. Dort arbeite er wohl als Tour-Guide, speziell für Gäste aus Europa.