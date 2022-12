Landgericht Köln Verfahren „Bild“ gegen Woelki wird im Januar fortgesetzt

Kostenpflichtiger Inhalt In dem Verfahren geht es um die „Bild“-Berichterstattung über Pfarrer D., dem Missbrauch vorgeworfen wird. Woelki wehrt sich gegen die Darstellung, er habe D. befördert, obwohl er belastende Inhalte aus dessen Personalakte sowie eine Polizeiwarnung gekannt habe. Das weist der Kardinal per eidesstattlicher Versicherung zurück. Er habe nur von einem früheren sexuellen Kontakt des Mannes mit einem Prostituierten sowie von „weiteren Gerüchten“ gehört. Der Priester übte früher eine Position in der unteren kirchlichen Führungsebene aus.