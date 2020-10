Bereich gesperrt : Verdächtiger Gegenstand im Bahnhof Deutzer Feld gefunden

Köln Auf dem Bahnhof Deutzer Feld haben in der Nacht zu Samstag Spezialkräfte diesen Gegenstand laut Polizei entschärft. Worum es sich handelt, ist noch unbekannt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte am Freitagabend eine Reinigungskraft einen verdächtigen Gegenstand in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bahnhof Deutzer Feld in Köln-Deutz gefunden. Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag entschärften hinzugezogene Spezialisten der Bundespolizei den verdächtigen Gegenstand.