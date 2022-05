„1700 Jahre jüdisches Leben“ : Kölner Museum setzt Themenjahr bis Juli fort

Köln Aufgrund der Verlängerung des Themenjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ bietet das Miqua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln noch bis Juli dieses Jahres Veranstaltungen dazu an.

So gibt es am 16. Mai im Kolumba, dem Museum des Erzbistums Köln, einen Vortrag zu „Judendarstellungen im Kölner Dom vom 13. bis zum 20. Jahrhundert“, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Am 28. Juli folgt am selben Ort ein Vortrag zu den bei einer Renovierung der ehemaligen Synagoge in Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) entdeckten Textilien.