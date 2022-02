Unfall in Köln : Fußgängerin stürzt unter Linienbus und wird überfahren – schwer verletzt

Köln Eine 64-jährige Frau wollte den Türöffner eines Busses drücken – und ist dabei gestürzt und unter das Fahrzeug geraten. Sie wurde überfahren und ist dabei schwer verletzt worden.

Eine Fußgängerin ist in Köln unter einen anfahrenden Linienbus gestürzt und schwer verletzt worden. Die 64-Jährige habe wohl noch versucht, den Türöffner des Busses zu drücken, sei aber hingefallen und überfahren worden, teilte die Polizei in Köln am Dienstag mit. Mit schweren Beinverletzungen sei die Frau in eine Klinik gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18 Uhr.