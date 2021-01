Polizeikontrolle in Köln : Autofahrer fährt auf Polizisten zu und rast über Rheinbrücke

Polizeikontrolle in Köln

Köln Fast zeitgleich sind in Nordrhein-Westfalen zwei Polizeikontrollen aus dem Ruder gelaufen. In Köln raste ein Wagen mit mehr als 150 Stundenkilometern über eine Brücke - ohne Licht. Bei Solingen wurde ein Beamter sogar leicht verletzt.

Schüsse und ein verletzter Beamter: Gleich zwei Polizeikontrollen in Nordrhein-Westfalen haben sich am Dienstag zu spektakulären Verfolgungsjagden entwickelt.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es zu einer waghalsigen Verfolgungsjagd in Köln. Der Fahrer eines schwarzen Autos sei auf der Flucht vor einer Kontrolle zunächst auf Polizisten zugefahren, berichteten die Beamten. Mit Sprüngen zur Seite hätten sie sich noch in Sicherheit bringen können. Ein Polizist soll im Zuge des Geschehens mehrfach auf das Fahrzeug geschossen haben.