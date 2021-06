Köln und Lünen : Obduktion nach tödlichen Badeunfällen von zwei jungen Menschen

Einsatzkräfte stehen am Rather See und helfen bei der Bergung eines 13-jährigen Mädchens, das später im Krankenhaus starb. Foto: dpa/Lars Jaeger

Köln/Lünen Das zuletzt sonnige und warme Wetter lädt zum Bade-Ausflug im Freien ein - und verleitet manche zum Schwimmen in gefährlichen Gewässern. Zwei junge Menschen verloren dadurch nun ihr Leben.

Zwei junge Menschen sind bei Badeunfällen in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Ein 13 Jahre altes Mädchen war am Mittwochabend beim Schwimmen im Rather See in Köln plötzlich verschwunden, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Rettungskräfte hatten aus der Luft, vom Land, auf und unter Wasser nach der Vermissten gesucht. Schließlich fanden Taucher die 13-Jährige in etwa zweieinhalb Meter Tiefe und brachten sie an Land. Der Rettungsdienst hatte umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die im Rettungshubschrauber und im Krankenhaus fortgesetzt wurden. Das Mädchen war dann am Donnerstag im Krankenhaus gestorben.