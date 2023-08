Zeugen in Köln gesucht Unbekannter wirft Steine auf die BAB 4

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 45-jährige Autofahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen unmittelbar hinter der Anschlussstelle Eifeltor in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Autobahnbrücke „Auf dem Schneeberg“ soll dann die unbekannte Person mehrere Steine auf die Fahrbahn geworfen und damit den Wagen des aus Pulheim stammenden Mannes getroffen haben. Durch die Einschläge entstanden Sachschäden auf der Motorhaube, am Fahrzeugdach und an der Windschutzscheibe. Der 45-jährige Autofahrer blieb unverletzt.