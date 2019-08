Köln-Dellbrück : Unbekannter soll versucht haben, Joggerin zu vergewaltigen

Köln Am Sonntagabend hat ein Unbekannter eine junge Joggerin auf einem Schotterweg in Köln-Dellbrück angegriffen und versucht sie zu vergewaltigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei joggte die Kölnerin am Sonntag, den 11. August 2019 gegen 21 Uhr auf einem Schotterweg, parallel zur Straße "Im langen Bruch" in Richtung Köln-Brück. Die Joggingstrecke liegt in der Nähe des "Gut Mielenforst". Der 18-Jährigen gelang es mit heftiger Gegenwehr sich loszureißen und zu einem nahe gelegenen Wohnhaus im Mielenforster Kirchweg zu flüchten.